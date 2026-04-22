Iran Ta Rataye Ƴan Leƙen Asirin Mossad Uku

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: waɗannan mutane saboda haɗin gwiwar aiki da gwamnatin Sahyoniya wajen aikata laifukan da suka shafi tsaron ƙasa, da kuma cin amanar al'ummar Iran an yanke musu hukunci rataya tare da zartar da shi a jiya. Su biyun farko sun aikata hulɗar tuntuɓar ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ra'ayin wariya da taware a birnin Erbil, yankin Kurdistan na Iraki, sannan sun tuntuɓi jami'an Mossad, amma sojojin Imam na Zaman (amincin Allah ya tabbata a gare shi) sun gano su tare da kama su. Mohammad Javad Reza Soltani ya ba da rahoto. An kashe ɗan leƙen asiri na Mossad! An rataye Mehdi Farid, ɗan Amanollah, saboda haɗin gwiwa mai yawa da hukumar leƙen asiri ta Mossad bayan an binciki shari'ar kuma Kotun Koli ta tabbatar da laifinsa ta yanke hukuncin ƙarshe. Mutumin da aka ambata shi ne shi ke kula da sashen gudanarwa na Kwamitin Tsaron kariyar kai ta gaggawa, ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu mahimmanci na ƙasar, ya yi magana da hukumar leƙen asiri ta gwamnatin Sahyoniya ta hanyar yanar gizo kuma bisa la'akari da matsayin da ya ke da shi sun karɓe da sauri.
22 Afirilu 2026 - 21:32
News ID: 1805270
Source: ABNA24
An rataye Hamed Walidi da Muhammad Masoum Shahi da Muhammad Jawad Reza Soltani 'yan leƙen asirin Mossad (cibiyar leƙen asirin gwamnatin Sahyoniya)
Your Comment