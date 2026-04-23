Mashigar Hurmuz Tana Ɗauke Da Hanyoyin Kebul Na Intanet Ɗin Kasashen Takun Farisa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wannan kunkuntar hanyar ruwa tana ɗaya daga cikin mahimman mahadar intanet a yankin da duniya! Akalla manyan igiyoyin Keburan sadarwa guda 7 na kasashen tekun Farisa sun tsallaka tare da watsawa ta wannan hanya. Yayin da fiye da kashi 97% na zirga-zirgar Intanet na duniya ana jigilar gudanar da su ta igiyoyin fiber optic iri ɗaya da ke ƙarƙashin wannan teku.
23 Afirilu 2026 - 16:45
News ID: 1805519
Source: ABNA24
Mashigar Hurmuz ba kawai hanya ce mai mahimmanci don safarar mai da iskar gas ba; sai dai ma tana dauke da wata damar kai muhimmanci ta kasancewar ketarawar Keburan Internet na ƙasashen tekun Farisa
Your Comment