Hizbullahi Ta Kai Hari Biyu Kan Matattarar Sojojin Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Lebanon ta tabbatar da cewa ta kai wadannan hare-hare guda biyu ne domin mayar da martani ga keta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila ta yi na kai hari kan 'yan jaridar Lebanon guda 2 da motocin Red Cross na Lebanon. Sojojin Isra'ila sun kai hari kan garin Al-Tayri, inda suka kai hari kan 'yan jarida 2 sannan suka kai hari kan motocin Red Cross da suka je ceto su. Sannan Isra'ila ta kai hari a birnin Deir Ezzor, kudancin Lebanon.
Biyo bayan hakan Hizbullah ta kai hari da makami mai linzami kan sojojin Isra'ila a kudancin Lebanon. Sannan Tashar Isra'ila ta 15 ta tabbatar da harin da Hizbullah ta kai hari kan sojojin Isra'ila a yankin Maroun al-Ras da ke kudancin Lebanon.
Your Comment