Paparoma: Yara Da Yawa Marasa Laifi Suka Rasa Rayukansu A Iran Da Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cikin jirginsa na dawowa Roma, Paparoma ya yi magana da manema labarai game da manufarsa ta yada Linjila kuma ya ambaci yaran da yaƙin Iran da Lebanon ya shafa.
Inda ya ce: Ina so in fara da cewa dole ne mu haɓaka sabon hali da al'adar zaman lafiya. Sau da yawa, muna tantance wasu yanayi na musamman da martanin gaggawa da zamu yi aiki da tashin hankali, yaƙi, da hare-hare. Abin da muka gani shi ne cewa mutane da yawa marasa laifi sun rasa rayukansu. Kwanan nan na ga wasiƙa daga iyalan yara da aka kashe a ranar farko ta harin. Suna magana game da yadda suka rasa 'ya'yansu waɗanda suka mutu a wannan lamarin. Ina da hoton wani yaro Musulmi wanda ke jiran zuwana a tafiyata zuwa Lebanon tare da alamar allo a hannunsa da ke cewa "Barka da zuwa Paparoma Leo." Wanda a kashe shi a yaƙin.
Akwai yanayi da yawa na ɗan adam kuma dole ne mu iya tunani a cikin waɗannan yanayi. A matsayina na mai coci kuma kuma malamin addinin kiristanci, ba zan iya zama mai goyon bayan yaƙi ba kuma ina so in ƙarfafa kowa ya yi ƙoƙarin neman amsoshi waɗanda suka fito daga al'adun zaman lafiya. Paparoma Leo XIV: A Iran, akwai jama'a da yawa waɗanda ba su da laifi waɗanda ke shan wahala saboda wannan yaƙin. Da yake sake ambaton kisan yara marasa laifi a Iran, Paparoma Leo ya yi kira da a haɓaka al'adar zaman lafiya kuma ya jaddada cewa bai kamata a mayar da martani ga taɓarɓarewar yanayi da yaƙi da tashin hankali ba .
