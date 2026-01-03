Amurka Ta Fara Kai Hari Babban Birnin Venezuela + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: majiyoyin labarai sun ruwaito jin sautukan hare-hare 'yan mintuna da suka gabata a kudancin Caracas, babban birnin Venezuela, Amurka ta kai hare-haren ne makamai masu linzami da dama.
Wasu jerin bama-bamai sun girgiza Venezuela da suka fara 'yan mintuna kafin karfe 2:00 na safe a yau Asabar, 3 ga Janairu, 2026. Rahotanni daga Caracas da La Guaira sun tabbatar da hare-haren saman.
"Akwai fashewar abubuwa guda hudu a La Carlota," in ji William Characo, wani dan jarida a jaridar Diario Villa.
"Sun yi ruwan bama-bamai a Katia La Mar yanzun nan. Wanda ya ke da alama sojojinmu sun dakile harin," in ji Yeniza Delgado, wata 'yar jarida da ke zaune kusa da hedikwatar 'yan sandan teku ta jihar.
An kuma ji kararraki masu karfi a jihar Miranda, wadanda suka yi daidai da karar jiragen sama. Jiragen saman gaba ɗaya marasa matuki ne.
Wannan yanayi ya tilasta mana mu tuna cewa Jamhuriyar Venezuela ta Bolivaria tana zaune a ƙarƙashin shingen tsaro na dindindin tun daga watan Satumba na 2015, wanda mulkin mallaka na Amurka ke jagoranta kuma shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranta, wanda tun daga lokacin ya tabbatar da shirinsa na kai hari kan ƙasar.
Ana sa ran Shugaba Nicolás Maduro zai yi wani jawabi a kowane lokaci.
