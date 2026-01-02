Yemen: An Yi Arangama Tsakanin Saudiyya UAE; An Yi Rwan Bama-Bamai A Hadramaut

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An kai wa sojojin da ke da alaƙa da "Majalisar Canjin Kudanci", wacce Hadaddiyar Daular Larabawa ke marawa baya hari a lardin Hadramaut da ke gabashin Yemen.
Sojojin National Shield da Saudiyya ke marawa baya sun shiga birnin Al-Khasha da ke Hadramaut a gabashin Yemen kuma suna fadada ikonsu a yankunan da ke kewaye da su tare da kulawar jiragen sama daga mayakan Sojojin Sama na Saudiyya.
Arangama ta kasance tsakanin sojojin da ke da alaƙa da Majalisar Canjin Kudanci, wadda ta kwace iko da lardin Hadramaut, da kuma sojojin Majalisar Shugabancin Shugaban Kasa, wadda Saudiyya ke marawa baya, kuma wacce ke kokarin sake kwace iko da sansanonin soji a lardin.
Dangane da wannan batu, sojojin Majalisar Wucin Gadi ta Kudu, wadanda ke fafatawa da "Rundunar Tsaron Kasa" da ke da alaƙa da gwamnatin Yemen, wacce Saudiyya ke goyon baya, an kai musu hari ta sama a wurare daban-daban na Hadramaut.
Majiyoyin Yemen sun tabbatar da cewa ana ci gaba da fafatawa mai zafi tsakanin Rundunar Tsaron Kasa da wasu sassan da ke da alaƙa da Majalisar Wucin Gadi ta Kudu a yankin "Al-Hashsha" da ke kwarin Hadramaut.
Tun da farko, gwamnatin Yemen, wacce Saudiyya ke goyon baya, ta sanar da ƙaddamar da wani aiki mai taken "kwato sansanonin soja" a lardin Hadramaut, wanda "Majalisar Wucin Gadi ta Kudu" ta kwace kwanan nan, wanda Hadaddiyar Daular Larabawa ke goyon baya.
Majalisar Wucin Gadi ta Kudu (STC) wacce Hadaddiyar Daular Larabawa ke goyon baya ta karɓe iko da lardunan gabashin Hadhramaut da Al-Mahra, waɗanda suka kai har kan iyakokin Saudiyya da Oman, a ranar 3 ga Disamba ta hanyar ayyukan soji.
Haɗin gwiwar Larabawa da Saudiyya ke jagoranta ta kuma sanar a ranar 30 ga Disamba cewa ta kai hari kan wasu makamai da kayan aikin soji na STC a tashar jiragen ruwa ta Mukalla da ke Hadhramaut da hare-haren sama.
Ƙungiyar ta jaddada cewa an mayar da jiragen ruwa guda biyu da ke ɗauke da kayan aikin soja daga tashar jiragen ruwa ta Fujairah ta Hadaddiyar Daular Larabawa zuwa tashar jiragen ruwa ta Mukalla ba tare da haɗin gwiwa da rundunar haɗin gwiwa ba, kuma an jefa bam a kan kayan aikin da aka sauke.
A lokaci guda, "Gwamnatin Yemen!", wacce ke ƙawance da Saudiyya, ta soke "yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa" da Hadaddiyar Daular Larabawa a ranar 30 ga Disamba.
Bisa ga buƙatar gwamnatin Yemen, Ma'aikatar Harkokin Wajen Saudiyya ta yi kira ga Hadaddiyar Daular Larabawa da ta janye sojojinta daga yankin Yemen kuma ta guji bayar da duk wani taimakon soja ko na kuɗi ga ɓangarorin da ke rikici a Yemen.
A halin yanzu, Riyadh ta bayyana tura sojojin "Majalisar Canjin Kudanci" a Hadramaut da Al-Mahra, kusa da iyakokin kudancin Saudiyya, a matsayin "barazana ga tsaron ƙasarta".
Bayan ƙaruwar tashin hankali da Saudiyya, Hadaddiyar Daular Larabawa ta sanar da cewa ta wargaza abin da ake kira "yaƙi da ta'addanci" a Yemen.
Ya kamata a lura cewa wani rahoto na baya-bayan nan - wanda aka buga a ABNA - ya bayyana cewa tun lokacin da Saudiyya ta sanar da cewa kafa dangantaka da Isra'ila ba yanzu ba, Hadaddiyar Daular Larabawa da gwamnatin Sahyoniya suna shirin ɗaukar mataki na haɗin gwiwa kan Saudiyya a Yemen.
