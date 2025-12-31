Trump Da Netanyahu Sun Tattauna Kan Kawo Iran Hari A Nan Gaba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda ya ambato wani babban jami'in Amurka da majiyoyi biyu da suke da cikakkun bayanai na taron, ya tattauna yiwuwar sake kai hari kan Iran a shekarar 2026 a lokacin ganawarsa da Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin. Hukumar ta ruwaito cewa Netanyahu ya ce a lokacin taron cewa akwai yiwuwar karin kai hari don hana Iran sake gina karfinta.
Bayan taron, Trump ya bayyana cewa idan Iran ta yi yunkurin sake dawo da shirinta na nukiliya, Amurka za ta sake lalata shi; duk da haka, ya kuma jaddada fifikonsa na cimma yarjejeniyar nukiliya da Tehran. Akasin haka, majiyoyin Amurka da suka yi magana da cibiyar sun yi gargadin cewa duk wani sabon rikici da Iran zai iya haifar da karin rashin zaman lafiya a yankin, wanda har yanzu yake fama da murmurewa daga rikice-rikice na shekaru biyu a jere. Majiyoyin sun kara da cewa Trump da Netanyahu sun bayyana yakin kwanaki 12 da Iran a matsayin babban nasara.
A cewar wani jami'in Amurka da wata kafar yada labarai ta Isra'ila ta ambato, Trump zai iya goyon bayan zagaye na biyu na kai hare-hare idan ya ga matakai na zahiri da za a iya tabbatarwa daga Iran don sake gina shirin nukiliyarta. Duk da haka, jami'in ya jaddada cewa babban kalubalen yana a cimma yarjejeniya tsakanin Washington da Tel Aviv kan abin da ya kunshi sake gina shirin nukiliyar Iran na gaske.
A cikin wannan mahallin, cibiyar sadarwar Isra'ila ta yi ishara cewa dagewar da Trump ya yi kan lalata shirin nukiliyar Iran gaba daya zai iya sa Netanyahu ya rasa duk wani abu da zia fake da shi wajen kai wani sabon hari ko kuma ya sami damar daukar matakin soja. Ta kuma nuna cewa Amurka ta mayar da hankali kan hare-haren da ta kai a baya kan cibiyoyin nukiliya, yayin da Isra'ila ta fadada manufofinta don hadawa da tushe da cibiyoyin soja na yau Iran, musamman makamai masu linzami na ballistic. Wannan ya sa wasu jami'an Isra'ila suka yi gargadi a cikin 'yan makonnin nan game da kokarin Iran na sake gina shirin makami mai linzami.
A cewar rahoton, Netanyahu ya gabatar wa Trump da rahotan bayanan sirri na Isra'ila game da yanayin shirin nukiliyar Iran watanni shida bayan yakin kuma ya nuna damuwa game da shirin makami mai linzami na Iran da abin da ya bayyana a matsayin kokarin Hizbullah na sake gina makaman makami mai linzami na dogon lokaci a Lebanon. Duk da haka, majiyoyin Amurka sun ruwaito cewa Trump da Netanyahu ba su cimma takamaiman jadawalin lokaci ba, ko jajayen layuka, ko kuma cikakkun yarjejeniyoyi game da duk wani matakin soja da za a ɗauka nan gaba.
A cewar waɗannan majiyoyi, wasu jami'an Amurka da Isra'ila sun yi imanin cewa mafi yuwuwar rikicin kai tsaye tsakanin Iran da Isra'ila a nan gaba shine kuskuren lissafi, musamman idan ɗayan ɓangarorin biyu suka yi ƙoƙarin kai hari kan ɗayan. Dangane da wannan, jami'an Isra'ila sun gargaɗi gwamnatin Trump kimanin mako guda da ya gabata cewa atisayen makamai masu linzami da rundunar juyin juya halin Iran ke gudanarwa na iya zama mafaka ga yiwuwar kai hari.
Ofishin Firayim Ministan Isra'ila ya ƙi yin tsokaci kan rahoton, kuma Fadar White House ta dogara ne kawai da maganganun Trump a bainar jama'a bayan taron.
Your Comment