Ana Cikin Ko Ta Kwana A Isra'ila 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Rundunar tsaron Isra'ila ta gargadi ministocin majalisar ministocin gwamnatin game da yin duk wani tsokaci game da Iran. An dauki wannan matakin ne saboda karuwar tashin hankali da kuma zaman dar-dar da sa ido sosai kan abubuwan da suka shafi Iran, kuma an jaddada cewa duk wani tsokaci na siyasa zai iya haifar da mummunar illa.
Majiyoyin tsaro sun shaida wa tashar talabijin ta Channel 12 ta Isra'ila cewa bisa ga umarnin babban hafsan sojojin - wanda aka tsara bisa koyi daga abubuwan da suka faru a ranar 7 ga Oktoba - dole ne sojojin Isra'ila su shirya don wani yanayi na yaƙi mai ban mamaki a dukkan fannoni, tare da bangaren Iran; lamarin da ke bayyana matakin faɗakarwar da gargadi aka san shi a yanzu.
Majiyoyin sun kara da cewa: "Yanayin da kansa yana da tsauri kuma duk wani tsokaci da wani ministan Isra'ila ko ɗan siyasa zai yi game da Iran zai yi illa sosai. Abin da ake buƙata yanzu shi ne shiru".
