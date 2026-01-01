Taliban: Pakistan Ta Kashe Janar Ikramuddin Saree A Tehran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cewar wadannan rahotanni, ISI ta dade tana sa ido kan Janar din kuma ta aiwatar da kisan a cikin 'yan kwanakin nan ta hanyar kungiyoyin da ke wakiltarta.
Pakistan na neman lalata dangantaka tsakanin Kabul da Tehran kuma ta gabatar da wannan kisan a matsayin yunƙurin kara ta'azzara wannan dangantaka a cikin mawuyacin hali da ake ciki. An kashe Janar Ikramuddin Saree da wasu mutane dauke da makamai a tsakiyar Tehran kimanin mako guda da ya gabata kuma har yanzu lamarin yana nan a gaban bincike.
A cewar majiyoyi, an kashe daya daga cikin abokan aikinsa kuma wani ya ji rauni a harin.
Ikramuddin Saree shi ne tsohon kwamandan 'yan sanda na lardin Takhar. Ya tafi Iran bayan da Taliban ta dawo kan mulki. Sojojin Iran sun kama shi kuma sun yi masa tambayoyi a shekarar 1403.
Bayan faduwar gwamnatin da ta gabata, adadi mai yawa na tsoffin sojoji da jami'an tsaron sun gudu zuwa Iran da Pakistan, suna tsoron ramuwar gayya daga Taliban. An kori wasu daga cikinsu daga ƙasar a cikin shekaru huɗu da suka gabata saboda rashin takardu.
Wannan lamarin ya haifar da damuwa a tsakanin wasu manyan 'yan siyasa da sojoji na tsohuwar gwamnatin da ke zaune a Iran.
Kwanan nan, a cewar majiyoyi, an kashe Mohammad Maruf, wani fitaccen kwamandan Ismail Khan, a gidansa da ke Mashhad.
Your Comment