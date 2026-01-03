Venezuela Ta Fitar Da Sanarwa Kan Harin Sojojin Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Jamhuriyar Bolivaria ta Venezuela ta yi watsi da kuma yin Allah wadai da harin da sojojin Amurka suka kai kan yankin Venezuela da yawan jama'a a yankunan fararen hula da na soja.
Wannan aikin ya saba wa Yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya, musamman Mataki na 1 da 2, wanda ya kunshi girmama 'yancin kai, daidaiton doka tsakanin kasashe da kuma haramta amfani da karfi.
Irin wannan harin yana barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali na kasa da kasa, musamman a Latin Amurka da Caribbean, kuma yana barazana ga rayuwar miliyoyin mutane.
Manufar wannan harin ba komai ba ne illa kwace albarkatun dabarun Venezuela, musamman man fetur da ma'adanai, da kuma kokarin karya 'yancin siyasa na kasar da karfi.
Maduro ya ba da umarnin a shirya dukkan tsare-tsaren tsaron kasa don aiwatarwa a lokacin da ya dace a karkashin yanayi mai inganci.
