Za A Kwashe Sojojin Kawancen Amurka Daga Sansanin Ainil Assad Iraki Nan Ba Da Jimawa Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Hussein Allawi, mai ba da shawara ga Firayim Ministan Iraki, ya sanar a yau Laraba cewa sojojin Iraki za su kwace hedkwatar kawancen Amurka da ke sansanin Ain al-Assad da ke lardin Anbar a cikin kwanaki masu zuwa.
A wata hira da kamfanin dillancin labarai na Iraki, Allawi ya ce bayan gwamnatin Iraki ta amince da kasashe mambobin kawancen Amurka na kawo karshen aikin kawancen a watan Satumba na 2024, a cewar wata sanarwa ta hadin gwiwa, aiwatar da wannan yunkurin ya fara ne a watan Satumba na 2025, ta yadda a mataki na farko, ayyukan za su kare kuma za a mayar da dangantaka zuwa ga hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu ga Iraq.
Ya ƙara da cewa bayan an kammala ayyukan kuma tawagar haɗin gwiwar Amurka ta fice, sojojin Iraki za su mamaye hedikwatar haɗin gwiwar da ke sansanin Ain al-Assad da ke lardin Anbar a cikin kwanaki masu zuwa da kuma a farkon 2026.
Allawi ya bayyana cewa wannan tsari yana gudana ne a cikin tsarin kawo ƙarshen aikin haɗin gwiwar Amurka da kuma canja wurin dangantaka zuwa tsarin haɗin gwiwar ƙasashen biyu, kuma bisa ga hakan, za a sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna don haɗin gwiwar tsaro ta haɗin gwiwa a fannin yaƙi da ta'addanci, ƙarfafawa da musayar gogewa, da kuma gudanar da atisayen haɗin gwiwa.
Ya jaddada cewa wannan matakin ya kawo ƙarshen wani muhimmin babi a yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS; Yaƙi wanda ya ci gaba na tsawon shekaru 11 tare da cikakken haɗin gwiwa da haɗin kai don 'yantar da lardunan Iraki daga mamayar 'yan ta'adda, kuma sojojinmu, tare da goyon bayan haɗin gwiwar Amurka, sun sami nasarar kayar da ISIS daga 2014 zuwa 2017.
Allawi ya kuma ce gwamnatin Iraki na shirin kawo ƙarshen aikin haɗin gwiwar Amurka a Erbil a mataki na biyu nan da Satumba 2026.
Ya jaddada cewa Baghdad ta himmatu wajen haɓaka dangantakar tsaro da Amurka a cikin tsarin Yarjejeniyar Tsarin Dabaru, kuma za ta ci gaba da wannan hanyar tare da Burtaniya, NATO, da ƙasashen Tarayyar Turai, ciki har da Faransa, Jamus, Spain, da Italiya.
A cewarsa, wannan haɗin gwiwar zai mayar da hankali kan horarwa da inganta ƙwarewar sojojin Iraki, ƙarfafa ƙa'idar tsaron ƙasa, da tallafawa ikon mallakar ƙasar, kuma zai haɗa da yankuna kamar rundunar sama, jiragen sama, tsaron sama, tsaron yanar gizo, da rundunar ruwa, musamman don kare ruwan yankuna, wuraren mai, da tashoshin jiragen ruwa na Iraki.
................................................
Your Comment