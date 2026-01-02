  1. Home
Zohran: Ya Dauki Matakin Farko Kan Tsoffin Siyasar Yahudawa

2 Janairu 2026 - 21:23
News ID: 1768872
Source: ABNA24
Magajin Garin New York Zohran Mamdani ya sanya hannu kan wata doka ta soke dukkan umarnin zartarwa da tsohon magajin garin ya bayar ciki har da Dokar Zartarwa Mai Lamba 60, wadda ta hana hijira ko janye jari daga gwamnatin Yahudanci.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A ranar farko da ya hau mulki, Magajin Garin New York Zohran Mamdani ya sanya hannu kan wata doka ta soke dukkan umarnin zartarwa da tsohon magajin garin ya bayar a cikin shekaru biyu da suka gabata, ciki har da Dokar Zartarwa Mai Lamba 60, wadda ta hana sanya takunkumai ko janye jari daga gwamnatin Yahudanci.

A baya Mamdani ya kira manufofin gwamnatin Yahudanci ga Falasdinawa a matsayin haramtattu, a ɗabi'ance, da hakkin ɗan adam, kuma ya bayyana matakin a matsayin wani ɓangare na "juya sabon shafi" a harkokin gudanar da birnin.

