Zohran: Ya Dauki Matakin Farko Kan Tsoffin Siyasar Yahudawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A ranar farko da ya hau mulki, Magajin Garin New York Zohran Mamdani ya sanya hannu kan wata doka ta soke dukkan umarnin zartarwa da tsohon magajin garin ya bayar a cikin shekaru biyu da suka gabata, ciki har da Dokar Zartarwa Mai Lamba 60, wadda ta hana sanya takunkumai ko janye jari daga gwamnatin Yahudanci.
A baya Mamdani ya kira manufofin gwamnatin Yahudanci ga Falasdinawa a matsayin haramtattu, a ɗabi'ance, da hakkin ɗan adam, kuma ya bayyana matakin a matsayin wani ɓangare na "juya sabon shafi" a harkokin gudanar da birnin.
