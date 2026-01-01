Iran: An Kama Membobin Ƙungiyar 'Yan ta'adda A Saravan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Mutanen da aka kama sun bayyana a cikin ikirari cewa suna shirin aiwatar da kisan kai a yankin Saravan bisa umarnin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da maƙiya.
1 Janairu 2026 - 14:30
News ID: 1768519
Source: ABNA24
A ci gaba da atisayen "dakarun Shahidain Tsaro 2", sun gano wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta aikata ayyukan ta'addanci da dama a yankin Saravan a cikin shekarar da ta gabata kuma an kama su ta hanyar ayyukan leƙen asiri.
