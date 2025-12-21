Manoman Girka Suna Ci Gaba Da Zanga-Zangar Neman Biyan Hakkokinsu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Manoman a yankunan Kardista da Trikala sun ajiye taraktocinsu a kan babbar hanya a tsakiyar Girka kuma sun yanke shawara akan dakewa.
Manoman a sassa daban-daban na Girka sun kafa shingayen hanyoyi kuma sun kara tsananta wannan matakin yayin da zanga-zangar adawa da rashin biyan tallafi da hauhawar farashin samar da kayayyaki ta karu.
Manoman Girka suna kara tsananta zanga-zangarsu, suna neman a biya basussukan tallafi da cikakken diyya ga kayayyakin noma da dabbobi.
A Larsa, makiyaya sun shiga birnin kuma sun nuna rashin gamsuwarsu da manufofin siyasar gwamnati ta hanyar zubar da madara da kuma watsa alkama.
Ana sa ran za a kafa wasu shingayen a wannan makon, inda zanga-zangar ta bazu zuwa tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin ketare iyaka.
