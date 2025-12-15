An Kashe Mutane 7, 12 Sun Jikkata A Harin Da Jiragen Sama A Asibitin Al-Daling Sudan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya kawo maku rahoton cewa: Wata majiyar lafiya ta yankin ta sanar da cewa fararen hula bakwai sun mutu, wasu kuma akalla 12 sun jikkata a wani harin jiragen sama marasa matuki da aka kai a wani asibiti da ke birnin Al-Daling, wanda ke jihar Kordofan ta Kudu a Sudan ranar Lahadi.
A cewar majiyar, wadanda abin ya shafa sun hada da marasa lafiya da da masu kula da su a asibitin sojoji; asibitin, wanda ke ba da ayyukan kiwon lafiya ga mazauna birnin da kewaye baya ga sojoji. Harin ya haifar da barna a cikin gida da kuma haifar da firgici a tsakanin fararen hula.
Birnin Al-Daling ya ci gaba da kasancewa karkashin ikon sojojin Sudan, amma kamar yadda birnin Kadugli, babban birnin jihar ya kasance karkashin kawanya daga dakarun gaggawa na tsawon kusan watanni 18. Kordofan tana daya daga cikin muhimman wuraren fada a Sudan, saboda yanayin yankinta da albarkatun mai, zinare da noma. Wannan ita ce alaƙar da ke tsakanin yankunan da sojoji ke iko da su a arewa, gabas da tsakiyar Sudan da Darfur a yamma, waɗanda kusan gaba ɗaya ke ƙarƙashin ikon Rundunar gaggawa tun ƙarshen Oktoba.
Rashin sadarwa a yankin ya sanya wahalar tabbatar da bayanan fagen daga. Rundunar Gaggawa tare da ƙawarsu, ƙungiyar North (SPLM-N) (Abdulaziz Al-Helu), suna iko da manyan sassan Kordofan, musamman tsaunukan Nuba. Ƙungiyar ta ce a makon da ya gabata cewa lokaci ne kawai suke jira wajen kwace iko da garuruwan Kadugli da El-Daling, kuma ta yi kira ga sojoji da su janye su buɗe hanyoyin aminci ga fararen hula su bar su.
Majalisar Dinkin Duniya ta ba da rahoton yunwa a Kadugli a watan Nuwamban da ya gabata kuma ta bayyana garin El-Daling a matsayin wanda ke cikin haɗari mai tsanani.
Harin ya zo kwana ɗaya bayan wani hari da jirgin sama mara matuki ya kai kan sansanin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Kadugli wanda ya kashe sojoji shida na Bangladesh. Rundunar Sudan ta zargi Rundunar gaggawa da kai harin, amma ƙungiyar ta musanta cewa tana da hannu a ciki.
Rundunar Gaggawa bayan kwace birnin El Fasher sansanin sojoji na ƙarshe a Darfur, tana ƙoƙarin wucewa ta Kordofan don karya shingen tsaro na rundunar a tsakiyar Sudan da kuma nemo hanyar sake kwace birnin Khartoum da sauran manyan biranen. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi akai-akai cewa yankin na fuskantar barazanar sake afkuwar ta'addanci a Darfur, ciki har da kisan kiyashi, sace mutane da kuma cin zarafin mata.
Your Comment