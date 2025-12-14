Yadda Wani Musulmi Ya Ceci Yahudawa A Harin Ostiraliya + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Rossiya El-Youm ta fitar da bidiyon CCTV daga wurin da lamarin ya faru a bakin tekun Bondi da ke Sydney ya nuna Ahmed al-Ahmad yana tafiya a bayan motoci a hankali sannan ya kai wa maharin hari daga baya ya kuma yi kokawa da shi wajen kwace bindigar daga hannunsa da kuma ceton mahalarta bikin Hanukkah na Yahudawa.
Musulmi ɗan ƙasar Ostiraliya ya sami nasarar kwace bindigar daga maharin ya nuna maharin ita ya tilasta masa ya ja da baya ya gudu, wani wuri da aka ɗauka a CCTV kuma Firayim Ministan New South Wales Chris Means ya bayyana a matsayin "wurin da ya fi ban mamaki" da ya taɓa gani.
Daga nan sai wani mahari na biyu ya harbi Ahmed a kan gadar da ke kusa. Harbin ya bar shi da harsasai biyu a kafadarsa da hannunsa, inda aka yi masa tiyatar gaggawa.
Dan uwan Ahmed Mustafa ya shaida wa 7NEWS na Australiya a wajen asibitin da ake yi masa magani cewa ba shi da wata kwarewa da bindigogi kuma duk da wannan mummunan yanayi, bai yi jinkirin shiga tsakani ba don ceton rayuka.
Firayim Ministan Jihar Chris Means shi ma ya yaba da matakin Ahmed, yana mai cewa: "Babu shakka mutane da yawa suna raye a daren yau saboda jarumtarsa da kuma saurin shiga tsakaninsa ya ceci rayuka da dama".
Matsayin jarumtar dan kasar Australia yana da muhimmiyar ma'ana ta alamtawa domin an dauki hakan ne don kare masu biin addinin Yahudawa; wani mataki da ya kunshi mafi girman ma'anar hadin kan dan adam ya kuma karyata ikirarin da ake yi game da "kiyayya ga Musulmai da kuma kiyayyarsu ga Yahudawa".
Dangane da wannan, kafofin watsa labarai na Isra'ila sun soki kalaman Firayim Minista Benjamin Netanyahu na baya saboda ya bayyana mutumin da ya kai hari kan daya daga cikin wadanda suka kai harin Sydney a matsayin "jarumin Bayahude".
Netanyahu ya yi ikirarin a cikin wani bidiyo da aka yi rikodin: "Na ga yadda wani jarumi Bayahude ya rinjayi mai harbin, ya kwace masa makamai ya kuma ceci rayuka da dama".
Amma kamar yadda kafofin watsa labarai na Ostiraliya suka tabbatar, daga baya ya bayyana cewa ainihin jarumin, Ahmed al-Ahmad, ɗan ƙasar Ostiraliya ne Musulmi. Wannan ya haifar da suka mai yawa ga Netanyahu, wanda ya yi ƙoƙarin danganta jarumtar ga wani Bayahude, yayin da Musulmi ya sadaukar da rayuwarsa don ceton Yahudawa daga mutuwa.
Bikin Hanukkah da aka gudanar a bakin tekun Bondi na Sydney, yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da jami'an 'yan sanda biyu; an kashe wani mahari ɗaya, aka kuma kama wani a cikin mawuyacin hali.
"Esmail Baghai," mai magana da yawun Ma'aikatar Harkokin Wajen Jamhuriyar Musulunci ta Iran, shi ma ya yi Allah wadai da harin da aka kai a Sydney, Ostiraliya.
Baghai ya rubuta a cikin wani saƙo a shafin sada zumunta na "X" game da harin da aka kai a Sydney, Ostiraliya: "Muna Allah wadai da harin da aka kai a Sydney, Ostiraliya." Ana Allah wadai da ta'addanci da kisan mutane, duk inda aka aikata shi.
