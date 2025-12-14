Ben Guer Ya Yi Kira Da A Kashe Fursunonin Falasdinawa Bayan Fitar Da Bidiyon Da Ke Kwaikwayon Sace Shi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: tashar talabijin ta Isra'ila ta 13 ta fitar da wani bidiyo da ke nuna cewa sojojin Al-Qassam a Gaza sun gudanar da wani horo na sirri wanda ya kwaikwayi sace Ministan Tsaron Cikin Gida na Isra'ila Itamar Ben Guer.
A cewar rahoton, rundunar kwararru ta Hamas ta kai samame wani wuri na bogi a cikin wannan aikin filin kuma ta kama wani mutum sanye da abin rufe fuska kamar fuskar Ben Guer, sannan ta sanya shi a tsakanin motoci biyu na "rundunar inuwa" da ke da alhakin tsarewa da tsaron fursunonin Isra'ila.
An gudanar da atisayen ne kafin harin ranar 7 ga Oktoba, kuma wani bangare ne na wani shiri da ya hada da tallafin kai harin, tarwatsa sojojin abokan gaba da jiragen sama marasa matuka, da kuma sace mutanen Isra'ila.
A martanin da ya mayar ga bidiyon, Ben-Guer ya rubuta a dandalin sada zumunta na "X" cewa wannan ƙari ne ga "yunƙurin da aka yi a baya na kai hari kan shi da iyalinsa," kuma ya yi kira ga Benjamin Netanyahu da ya aiwatar da hukuncin kisa ga fursunonin Falasɗinawa.
Ya ƙara da cewa: "Ba zan ja da baya ba kuma zan ci gaba da yin sauye-sauye ga tsarin gidajen yari, rushe gidaje ba bisa ƙa'ida ba a Hamadar Negev, da kuma ƙoƙarin tilasta wa Isra'ila ikon mallakar Masallacin Al-Aqsa".
Your Comment