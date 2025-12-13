Yadda Amurka Isr’aila Da Suka Mayar Da Gaza Fagen Gwada Gwada Na’urar Leƙen Asiri Ta Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A halin yanzu, tare da barna ta rusau mai yawa da kashe fararen hula, manyan kamfanonin fasaha na Amurka suna neman yin amfani da wannan dama a yakin Gaza. Wannan samun dama ba wai kawai ya takaita ga sake ginawa ba ne, har ma ya haɗa da ƙirƙirar sabbin tsarin leƙen asiri don sarrafa mutanen Gaza.
Manhajar "Ina Baba Ya Ke?"; Kayan aikin Isra'ila ce don bin diddigin Falasdinawa da kuma kai hari gare su.
Wakilin Musamman na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa sojojin Isra'ila suna bin diddigin Falasdinawa a Gaza da manhajar "Ina Baba Ya Ke?", tana mai amfani da bayanai daga kamfanonin fasaha na Amurka da Turai.
Francesco Albanese, a cikin wata hira da Tucker Carlson, ya ce haɗin gwiwar kamfanoni kamar Amazon da Microsoft ya taimaka wajen ƙirƙirar tsarin atomatik don kisan gillar Falasdinawa. Ya kira waɗannan ayyukan "abin ƙyama" kuma alama ce ta "ƙarshen wayewa," kuma ya ba da rahoton ƙaruwar kashe kai tsakanin sojojin Isra'ila saboda shigarsu cikin waɗannan ayyukan, matsalar da ya ce tana buƙatar shiga tsakani nan take don hana rugujewar halayya na ɗabi'a da ta ɗan adam gaba ɗaya.
