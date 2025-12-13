Tonan Sililin Yadda Isra’ila Take Kokarin Gujewa Amsa Laifin Kisan Kiyashinta A Gaza Ta Hanyar Rashawar Kudi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Shafin yanar gizo na Faransa Mediapart, tare da haɗin gwiwar wasu kafofin watsa labarai na Turai guda takwas, sun bayyana ƙirƙirar wani sashe na sirri a Ma'aikatar Shari'a ta wannan gwamnatin, wanda manufarsa ita ce jagorantar yaƙin shari'ar kararrakin gwamnatin Sahyoniya a kan kotunan Turai da cibiyoyin ƙasa da ƙasa; wani mataki da ke da nufin hana gurfanar da masu laifi na Sahyoniya da kuma ɓoye yawan keta haƙƙin ɗan adam akan Falasɗinawa da tamamaye.
A bisa wallafa imel na cikin gida sama da miliyan biyu daga 2009 zuwa 2023, gwamnatin Sahyoniya ta kafa wani sashe na musamman a Ma'aikatar Shari'a a 2010 mai suna "Sashen Harkokin Musamman". Wani tsohon jami'in rundunar sojojin mamaya ne a yankin ne ke jagorantar sashen wanda a da aka ba shi aikin shirya hujjojin shari'a don kisan gillar da ba bisa ka'ida ba a Falasdinu.
Aikin sashen na hukuma shi ne kula da dukkan shari'o'in ƙasashen duniya da suka kai karar laifukan gwamnatin Sahyoniya, kuma yana aiki kai tsaye da nufin dakile hanyoyin shari'a na duniya.
Dangane da abubuwan da ke cikin imel ɗin, sashen yana da alhakin tantance haɗarin gurfanarwa ko tsare jami'an sojojin Isra'ila da na siyasa a wajen yankunan da aka mamaye, kuma a lokuta da dama, ya hana manyan mutane na gwamnatin yin tafiya zuwa Turai.
A cikin wani rahoto na sirri daga 2020, sashen ya bayyana ciikin alfahari cewa "ya canza yadda Isra'ila ke fuskantar ƙalubalen yaƙin shari'a ba tare da wata matsala ba kuma ya rufe shari'o'in laifuka da na farar hula da dama a kan gwamnati da jami'anta a duk faɗin duniya".
Shiga-Tsakani Na Shari'a Don Rufe Laifukan Ƙasashen Duniya
Rahoton Mediapart ya nuna cewa yawancin ayyukan sashen sun faru ne a ɓoye da kuma a bayan fage, gami da shiga tsakani kai tsaye a shari'o'in shari'a a ƙasashen Turai kan kamfanonin da ke sayar da makamai ko kayan aiki ga sojojin Isra'ila, da kuma kamfanonin da ke aiki a matsugunan da ba bisa ƙa'ida ba a Yammacin Kogin Jordan.
A shekarar 2018, a wata shari'a da aka yi a Kotun Shari'a ta Turai game da sanya wa kayayyakin da anfani sunan matsuguan Isra'ila, ma'aikatar ta matsa wa wani mai samar da giya na Isra'ila kai tsaye da ya janye karar da ya shigar domin hana yanke hukunci maras dadi da kuma mayar da shi aikin shari'a a kan Tel Aviv.
Hatta ma a wata takarda ta cikin gida a watan Satumba na 2019 ta yi gargadin cewa "duk wani hukunci maras dadi kan muhimman batutuwan dokokin kasa da kasa a halin da ake ciki na iya haifar da mummunan sakamako ga gwamnatin Isra'ila, wanda ke fargabar yiwuwar binciken Kotun Laifuka ta Duniya".
Mediapart ta tabbatar da cewa ma'aikatun Isra'ila uku - Shari'a, Harkokin Waje da Kasuwanci - sun amince su yi amfani da kasashen da ake ganin "abokan Isra'ila" a Tarayyar Turai don bayar da wasikun tallafi a kotunan Turai.
Matsa Lambar Da Isra’ila Ke Yi Wa Kotunan Turai Da Sayen Lauyoyi
Ma'aikatar ta yi kokarin hana gurfanar da laifukan yaki a Falasdinu ta hanyar kashe dubban Yuro kan bawa lauyoyi rashawa a kasashe tun daga Spain zuwa Faransa, Jamus da Afirka ta Kudu. Waɗannan ƙoƙarin sun haifar da rufe shari'o'in da ake yi wa kamfanoni kamar Rival a Netherlands, waɗanda suka shiga aikin gina katangar wariyar launin fata a Yammacin Kogin Jordan. Haka kuma, saboda matsin lamba da ta yi yawa, an rufe shari'ar da ake yi wa Ministan Tsaron Isra'ila na wancan lokacin, Benjamin Ben-Eliezer, a Spain.
Matakin Kai Tsaye Wajen Dage Binciken Laifukan Yaƙi
A cewar rahotannin da aka buga, ma'aikatar ta taka muhimmiyar rawa wajen dage binciken Kotun Manyan Laifuka ta Duniya kan laifukan Isra'ila. Bayan Operation Cast Leader a shekarar 2008, wanda ya kashe Falasdinawa sama da 1,400, ciki har da mata da yara, PA ta yi kira da a gurfanar da su a gaban kotu a duniya.
Bisa umarnin kai tsaye na Netanyahu, an fara tattaunawa ta sirri da ofishin mai gabatar da kara a Hague don yin tambayoyi kan ikon kotun, wani mataki da, a cewar majiyoyi, ya jinkirta binciken da kusan shekaru goma.
Rahotan cikin gida ma sun bayyana cewa shugaban ma'aikatar ya yi tafiya zuwa Hague da kansa sau biyu a shekarar 2015 da 2018 don "kafa dangantaka da manyan mutane a ofishin mai gabatar da kara".
Shisshigi A Shari'o'in Ƙasashen Turai
Ayyukan ma'aikatar sun kuma wuce gona da iri a fannin Falasdinawa. Misali, a wata shari'a da aka yi a Netherlands kan wani kamfani da ke bai wa sojojin Isra'ila karnukan soja bayan daya daga cikin karnukan ya ji wa wani matashi Bafalasdine mummunan rauni, gwamnatin Isra'ila ta yi hayar wani lauya dan kasar Holland a asirce don kare kamfanin, ba tare da bayyana alakarsa da gwamnati ba.
A karshe an janye karar da aka shigar tare da biyan kudin Euro 20,000, adadin da daga baya aka bayyana cewa gwamnatin Isra'ila ce ta biya shi kai tsaye.
Shirun Tel Aviv
A karshen rahotonsu, Mediapart da abokan huldarta na kafofin watsa labarai na Turai sun bayyana cewa sun aika da tambayoyin hukuma ga Ma'aikatar Shari'a ta Isra'ila, amma ma'aikatar ta amince da karbar tambayoyin ne kawai kuma ta ki amsa.
Rahoton ya kuma lura cewa dokar kafofin watsa labarai ta Isra'ila ta hana wallafa ko ma tattauna wadannan bayanai.
