Bayan Yarjejeniya An Bawa Sudan Ta Kudu Alhakin Tabbatar Da Tsaron Filin Man Fetur Na Heglig.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Filin Heglig yana cikin kudu maso gabashin yankin Kordofan, wanda ke iyaka da Sudan ta Kudu kuma ya shaidi fada tun lokacin da RSF ta kwace iko da dukkan yankin Darfur a yammacin Sudan a watan Oktoba.
Heglig shi ne babbar filin man fetur a Sudan kuma babbar cibiyar sarrafa man fetur da ake fitarwa zuwa Sudan ta Kudu, kuma kusan ita ce kawai hanyar samun kudin shiga ga gwamnatin Juba.
Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Ateny Wek Ateny ya fada a wani taron manema labarai a ranar Alhamis cewa "an cimma yarjejeniya sassa uku tsakanin Rundunar Sojojin Sudan ta Kudu, Rundunar Sojojin Sudan, da Rundunar Taimakon Gaggawa, inda ta bai wa Rundunar Sojojin Sudan ta Kudu babban alhakin tsaro na filin man fetur na Heglig... a cikin yanayin tashin hankali da ke kara ta'azzara." Ateny ya bayyana damuwar Sudan ta Kudu game da karuwar rashin tsaro a yankin mai, yana mai jaddada cewa kasarsa "ta dade tana kira da a samar da mafita ta lumana da diflomasiyya," ba tare da bayyana karin bayani game da abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa ba.
Ya bayyana cewa Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya cimma yarjejeniyar ne bayan ya tuntubi shugabannin bangarorin biyu da ke fada a Sudan, yana mai kira da su daina fada a yankin. Ya jaddada cewa "bangarorin biyu suna da ikon lalata yankin mai, amma ba su da ikon dakatar da lamarin".
A farkon makon, Rundunar Taimakon Gaggawa (RSF) ta sanar da cewa sun kwace iko da yankin Heglig "bayan da sojojin Sudan suka gudu." A cikin wata sanarwa da ta fitar, RSF ta zargi sojojin Sudan da kai hari ta jirgin sama mara matuki a yankin mai, wanda, a cewarsu, ya haifar da "kashewa da raunata injiniyoyi da ma'aikata da dama," da kuma "daruruwan sojoji" daga sojojin Sudan ta Kudu da sojojin RSF. Sun kuma yi zargin cewa harin ya lalata muhimman wurare da dama. AFP ba ta iya tabbatar da wannan bayanin da kanta ba. A cewar Juba, sojojin da suka bar wuraren aikinsu a wurin mai sun mika makamansu ga Sudan ta Kudu. Ateny ya bayyana cewa jami'ai 1,650 da sojoji 60 sun mika wuya ga sojojin Sudan ta Kudu kuma suna cikin koshin lafiya, ya kara da cewa "a halin yanzu ana kan shirye-shiryen mayar da su kasarsu".
