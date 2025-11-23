Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Tun daga tsakar dare na daren jiya har zuwa safiyar yau,Isra’ila ta kai hare-hare a yankuna daban-daban a kudu da gabashin Zirin Gaza, inda sojojin Isra'ila suka kai wasu jerin hare-hare. Rahotanni sun nuna cewa sojojin mamaye sun lalata gine-ginen gidaje da dama a gabashin birnin Gaza da kuma kudu maso gabashin Khan Yunis.
Sojojin Isra'ila Sun Kai Hare-Hare Dayawa A Yankunan Gabas Da Kudancin Zirin Gaza
Birnin Rafah da ke kudancin Zirin Gaza shima ya sha fuskantar hare-haren bindigogi da na sama. An kuma bayar da rahoton hare-haren sama a jere tare da manyan tankuna a sassan Khan Yunis.
Your Comment