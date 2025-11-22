Labanon: A Ranar 'Yanci Jini Na Ci Gaba Da Kwarara A Kudancin Lebanon 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Yau ne ake cika shekaru 82 da samun 'yancin kai na Lebanon, duk da haka mamayar Isra'ila na ci gaba da aikata laifukan ta'addanci a kan fararen hula 'yan Lebanon marasa makamai a Kudancin kasar.
Ta'addancin da Isra'ila ke ci gaba da yi a kullum da kuma karya yarjejeniyar tsagaita wuta na ci gaba da wanzuwa. Wakilin tashar Almanar a Kudancin kasar ya ruwaito cewa wani jirgin sama mara matuki na abokan gaba ya kai hari kan wata mota kirar Rapid a kan hanyar da ke tsakanin Zawtar al-Sharqiyah da Mayfadoun, wanda ya yi sanadiyyar shahadar mutum daya.
Hakanan Jiya da daddare, jiragen yakin Isra'ila sun kai hari kan wata mota a kan hanyar Frun, wanda hakan ya yi sanadiyyar shahadar mutum daya, a cewar Ma'aikatar Lafiya ta Lebanon.
Bugu da kari, jiragen yakin abokan gaba sun kai hare-hare biyu a wajen Shamshtar, yammacin Baalbek, a cewar wakilin Al-Manar, wanda ya yi daidai da wani hari da aka kai a yankin Mahmoudiyah a kudancin Lebanon.
Wakilin Al-Manar ya kuma ruwaito cewa, Isra'ila ta kai hari a tsaunukan yankin Jabbour da ke yammacin kwarin Bekaa da kuma yankin Mahmoudiya.
