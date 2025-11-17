Daruruwan Fursunonin Gaza Na Ci Gaba Da Shahada A Gidajen Yarin Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: bayanan da Isra'ila ta wanda jaridar The Guardian ta Burtaniya ta ruwaito, sun nuna cewa aƙalla Falasdinawa 98 ne suka mutu a gidajen yarin Isra'ila tun daga watan Oktoba na 2023. Duk da haka, adadin na gaskiya ya fi haka yawa, domin ɗaruruwan fursunoni daga Gaza sun ɓace, a cewar Likitoci kare haƙƙin ɗan adam.
Ƙungiyar ta bayyana cewa ta bi diddigin mutuwar da ta faru sakamakon azabtarwar jiki da sakaci a fannin lafiya, da rashin abinci mai gina jiki ta amfani da buƙatun...
Ta ishara da cewa hukumomin Isra'ila sun ba da cikakkun bayanai ne kawai a cikin watanni takwas na farko na yaƙin, tare da alkaluman hukuma suna nuna adadin mace-mace da ba a taɓa gani ba tsakanin fursunonin Falasdinawa, matsakaicin mutuwa ɗaya a kowace kwana huɗu.
Rundunar sojin Isra'ila ta sabunta bayanan mutuwar da ta bayar na watan Mayu na 2024, yayin da Hukumar Kula da Gidajen Yari ta sabunta shi a watan Satumba na 2024.
Likitoci Kare Hakkin Dan Adam sun gano ƙarin mutuwar mutane 35 bayan waɗannan ranakun kuma sun tabbatar da su ga hukumomi.
Naji Abbas, darektan Sashen Fursunoni da Tsare-tsare na ƙungiyar, ya bayyana cewa jimillar adadin mutuwar da aka rubuta ba ya nuna cikakken adadin mutuwar, yana mai jaddada cewa har yanzu ana kashe mutane a tsare ba tare da sanin hukumomi ba.
Bayanan sirri na Isra'ila sun nuna cewa yawancin fursunonin Falasdinawa daga Gaza da suka mutu a kurkuku fararen hula ne, a cewar wani bincike na haɗin gwiwa da The Guardian, mujallar Isra'ila-Falasdinawa 972, da kuma gidan yanar gizo na Local Call na harshen Ibrananci suka gudanar.
Your Comment