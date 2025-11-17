Mahajjatan Indiya Sama Da 42 Ne Suka Mutu A Hatsarin Mota A Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: "Akalla mahajjatan Indiya 42 daga Hyderabad suka mutu bayan da bas dinsu, wanda ke tafiya daga Makka zuwa Madina, ta yi karo da wata motar tankar mai da ke kusa da Al-Mufarrahat a Saudiyya da sanyin safiyar yau,".
A cewar tashar talabijin din, wasu mutane da dama sun jikkata a hatsarin. Kungiyoyin agajin gaggawa da hukumomin yankin sun isa wurin don gudanar da ayyukan ceto. Hukumomi suna ci gaba da aiki don tantance ainihin adadin wadanda suka jikkata da kuma asalin wadanda suka mutu.
Ministan harkokin wajen Indiya Subrahmanyam Jaishankar ya kara da cewa ofishin jakadancin kasarsa da ke Riyadh da ofishin jakadancinta da ke Jeddah suna ba da "cikakken kulawa da taimakawa" ga 'yan kasar da abin ya shafa da iyalansu.
Your Comment