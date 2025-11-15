Tantuna Da Dama Sun Nutse A Khan Yunis Sanadiyyar Mamakon Ruwan Sama

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Kungiyar Agaji da Ceto ta Falasdinu ta sanar a ranar Asabar cewa tantuna da dama mallakar mutanen da suka rasa matsuguninsu a yankin Al-Mawasi, yammacin birnin Khan Yunis da ke kudancin Zirin Gaza, ruwan sama mai ƙarfi ya mamaye a yankunan Falasdinu.
Tun daga safiyar Juma'a, yankunan Falasdinu sun fuskanci matsalar yanayi mai sanyi, iska mai ƙarfi da ruwan sama mai ƙarfi; yanayin da ya ninka wahalar kimanin mutane miliyan ɗaya da rabi da suka rasa matsuguninsu a Zirin Gaza kuma ya lalata tantunansu.
Hukumar Agaji da Ceto ta Falasdinu ta ƙara da cewa: "Ƙungiyoyinmu suna gyara tantuna da dama a sansanonin 'yan gudun hijira da ambaliyar ruwa ta mamaye a yankuna daban-daban na Al-Mawasi Khan Younis."
Ofishin yada labarai na gwamnatin Falasdinu ya kuma sanar a ranar Juma'a cewa: "Da farkon lokacin hunturu, wahalar 'yan ƙasar ta ƙaru kuma bala'in jin kai ya ƙaru ga kusan mutane miliyan ɗaya da rabi na mutanenmu da ke zaune a cikin tanti.
'Yan gudun hijirar suna rayuwa cikin mawuyacin hali; rashin kayan more rayuwa na yau da kullun, wahalar samun buƙatun yau da kullun da rashin muhimman ayyuka saboda toshewar Isra'ila ya sa yanayinsu ya fi tsanani.
Yawancin waɗannan 'yan gudun hijirar suna zaune a cikin tanti da suka lalace. Ofishin yada labarai na gwamnati da ke Gaza ya sanar a ƙarshen watan Satumba da ya gabata cewa kusan kashi 93 cikin 100 na tanti da ke akwai - 125,000 daga cikin jimillar 135,000 - ba za a iya zama a cikinsu ba.
A cikin shekaru biyu da suka gabata ko makamancin haka, dubban tantuna sun lalace sakamakon hare-haren Isra'ila kai tsaye, yayin da wasu kuma yanayi kamar zafin bazara da ruwan sama da iska na hunturu ya lalata su.
