Gaza: Isra'ila Ta Kashe Mutane Biyu A Khan Younis Duk Da Tsagaita Wuta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Duk da tsagaita wuta tsakanin gwamnatin Tel Aviv da kungiyar gwagwarmayar Hamas, sojojin Isra'ila sun kai wani hari da jirgi mara matuki kusa da birnin Khan Younis a kudancin Zirin Gaza, inda suka kashe akalla mutane biyu, a cewar majiyoyin lafiya.
Masu aikin jinya a Asibitin Nasser sun ce wani jirgi yaki mara matuki ta Isra'ila ta kai hari kan wasu 'yan kasar a garin Abasan al-Kabira a ranar Litinin.
Sakamakon harin sama da Isra’ila ta mutane biyu sun yi shahada, yayin da wasu da dama suka jikkata.
A wani wuri a gabashin unguwannin Khan Younis, sojojin Isra'ila sun harba manyan bindigogi masu sarrafa kansu akai-akai amma babu rahoton raunuka.
Jiragen ruwan na yakin Isra'ila sun kuma harba harsasai zuwa gabar tekun Rafah, kudu da Zirin Gaza.
Wannan ci gaban ya zo ne a ranar da Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tsagaita wutar Gaza na ci gaba da "tabarbarewa" sakamakon hare-haren da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai wa.
Da yake jawabi a Jami'ar Malaya ta Malaysia, ya yi maraba da tsagaita wutar, amma ya ce dole ne al'ummar duniya ta tabbatar da cewa ta samar da "hanya zuwa ga mulkin Falasdinu da kuma ikon cin gashin kai".
Dangane da tarihin wariyar launin fata na kasarsa, Ramaphosa ya ce goyon bayan Afirka ta Kudu ga Falasdinu ya dogara ne akan "gamayyar tarihi ne".
"Ta hanyar hadin kai, za mu iya samun kubuta daga kura-kuren baya, mu shawo kan manyan cikas, da kuma taimakawa wajen sake tsara makomarmu ta gama gari".
Tun bayan fara yakin kisan kare dangi na Isra'ila a watan Oktoban 2023, gwamnatin mamayar ta kashe akalla Falasdinawa 68,527 - galibi mata da yara - kuma ta mayar da Gaza zuwa kango, wanda ya jawo fushin duniya da kuma kira ga a dauki mataki.
Isra’ila ta mayar da yankunan bakin teku da dama zuwa kango sakamakon yakin kisan kare dangi da take yi a yankin.
Masana sun yi gargadin cewa adadin wadanda suka mutu zai iya kaiwa daruruwan dubbai da zarar an kirga wadanda suka bace kuma aka binne a karkashin baraguzan ginin gaba daya.
