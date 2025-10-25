  1. Home
Hizbullah Ta Ƙi Amincewa Da Miƙa Makamanta Ako Wane Yanayi 

Hizbullah Ta Kafe Kan Kiyaye Makamanta Duk Da Matsin Lamba
25 Oktoba 2025 - 21:11
News ID: 1742719
Source: ABNA24
Yayin da Ministan Harkokin Wajen Lebanon ya sanar da cewa "girman barnar da aka yi a kudancin kasar ya kara mana kudirin takaita makamai a hannun gwamnati," Hezbollah ta dage kan matsayinta na baya.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: "Mahmoud Qamati" Mataimakin Shugaban Majalisar Siyasa ta Hezbollah, ya jaddada a yau (Asabar): "Wannan kungiya ba za ta taba mika makamanta ba, domin makiyiyarta Isra'ila tana kai mana hari a kowace rana, kuma babu wani matsin lamba daga Amurka da Turai da zai iya dawo da mu daga tafarkin gwagwarmaya".

