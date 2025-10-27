Hizbullah: Gudanar Da Gwagwarmaya Abu Ne Gamayya

Sakataren Hezbullah ya tabbatar da cewa an gudanar da yaƙin "Ulil-Bas" a ƙarƙashin jagorancin gamayya wanda ya ƙunshi Sakatare Janar, shugabannin kungiya, da Majalisar Shura, tare da sa ido sosai daga mujahidin maza da mata da duk waɗanda ke aiki a ƙasa. Ya ishara da cewa Sayyid Ali Khamenei, Shugaban Juyin Juya Halin Musulunci a Iran, ya ba da tallafi daban-daban ga gwagwarmaya kuma ya sa ido kan cikakkun bayanai da buƙatun yaƙin, ba tare da shiga kai tsaye ga jagorancin yaƙin ba. Ya bayyana cewa qudirin da zartarwar ayyukan sun kasance na Lebanon gaba ɗaya.
Sheikh Qassem ya fayyace cewa labaran da suka shafi jagorancin Iran na yaƙin ba daidai ba ne, yana mai jaddada cewa duk nasarorin da aka samu a "Ulil-Bas" sakamakon ƙoƙarin haɗin gwiwa na Hezbullah ne da kuma ci gaba da sadarwa tsakanin shugabannin siyasa da na soja na kungiyar.
Ya yi jawabi kan harin da aka kai gidan Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, yana mai jaddada cewa wannan ya dogara ne akan aikin leƙen asiri da kuma yanke shawara ta siyasa bayyananne, kamar yadda aka kai hari kan Tel Aviv da makamai masu linzami masu. Ya nuna irin matakin da aka ɗauka na biyayya da shugabannin sojojin gwagwarmaya suka nuna a lokacin gudanar da ayyukan, kuma yayi ishara da cewa da ayyukan zasu ci gaba idan aka ci gaba da fafatawar.
Dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban shahidan Al’umma, Sayyid Hasan Nasrallah, Sheikh Qassem ya jaddada cewa gwagwrmaya ta yi abin da ya zama wajibi gareta kuma ake buƙata ta hanyar aiki a wancan lokacin, a cikin kwarewa da hanyoyin da take da su.
Ya bayyana cewa yaƙin "Ulil-Bas" ya wakilci canji mai inganci zuwa wani sabon mataki a cikin hanyoyin aiki, matakin jagoranci, da kuma hulɗar jama'a. Ya jaddada cewa ƙarfin da gwagwarmaya ta tara daga 2006 zuwa 2023 shine ginshiƙin cimma nasarar hana mamayar Isra'ila.
Sheikh Qassem ya bayyana cewa dabarun sun canza a yau, kuma kayan sa’insa da hanyoyin gabatarwa sun samo bunkasa, yayin da juriyar ta ci gaba da riƙe da ƙarfin da zai iya fuskantar ƙalubale. Ya jaddada cewa yunkurin bayar da taimako a lokacin yaƙin ya yi nasara, kuma idan aka sake maimaita yanayin, za a sake yanke irin wannan yunkurin.
