Spain Ta Maka Jami'an Kamfanin Karfe Da Suka Haɗa Kai A Laifukan Yaƙi A Gaza A Kotu

Kotun Ƙasa ta Spain ta sanar da buɗe shari'a kan manyan jami'ai uku a kamfanin ƙarfe na Sedinor.
Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Kotun Ƙasar Spain ta sanar da cewa ta buɗe bincike a hukumance kan manyan jami'ai a kamfanin ƙarfe na Spain saboda hannu a laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a Gaza.
A cewar rahoton, waɗannan mutane suna fuskantar alhakin laifukan cin zarafin bil'adama ko haɗin kai a kisan kare dangi dangane da sayar da ƙarfe ga wani kamfanin makamai na Isra'ila.
A cewar sanarwar kotun, kamfanin Spain ya sayar da ƙarfe kai tsaye da ake amfani da shi wajen samar da makaman da aka yi amfani da su a hare-haren Isra'ila a Gaza ba tare da samun izinin gwamnati ba kuma ba tare da yin rijistar cinikinsa bisa doka ba.
Your Comment