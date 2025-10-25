Vatican Ta Yaba Da Sanya Sunan Maryam Mai Tsarki Ga Tashar Jirgin Kasa A Tehran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: kamfanin dillancin labarai na Vatican a cikin wani rahoto na musamman ya yi magana game da sabuwar tashar jirgin kasa ta Tehran da za a bude nan ba da jimawa ba da sunan Maryam Mai Tsarki. Da yake yaba wa wannan suna da gine-ginen da akai a tashar, Vatican News ta bayyana shi a matsayin ginuwar alamomin Musulunci da Kiristanci wanda ke nuna zaman lafiya tsakanin al'ummomin addini a babban birnin.
Kamfanin yada labarai na Vatican ya rubuta a cikin rahotonsa: An bude sabuwar tashar jirgin kasa a Tehran, wacce aka sanya wa suna don girmama mahaifiyar Yesu (SAW), Maryamu Mai Tsarki. An yanke wannan shawara ne bisa shawarar karamar hukuma da kuma saboda kusancin tashar da Cocin St. Sarkis, cibiyar al'adun al'ummar Armenia a Tehran.
Wani bangare na rahoton ya tattauna kalaman Cardinal Dominic Joseph Mathieu, Archbishop na Tehran. Babban Bishop na Tehran ya yaba da wannan suna tare da jaddada cewa ana girmama mai tsarki Maryamu (AS) a Musulunci kuma tsarin tashar yana nuna bambancin fuskar addini na Tehran.
Tashar Jirgin Kasa Ta Holy Maryam Da Ke Tehran Ta Jawo Hankalin Vatican
A wani ɓangare na rahotonta, gidan talabijin na Vatican ya yi magana game da 'yancin addini na tsirarun addinai a Iran kuma ya rubuta: A Iran, tsirarun addinai da yawa suna jin daɗin 'yancin addini, ciki har da kimanin Kiristocin Armenia 150,000, 75,000 daga cikinsu suna zaune a Tehran. Cocin Holy Sarkis ita ce coci mafi girma a babban birnin Iran.
Tun da farko, kafofin watsa labarai na duniya, ciki har da AFP, sun mayar da martani game da buɗe Tashar Jirgin Kasa ta Holy Maryam a Tehran. Hukumar ta rubuta a cikin wani rahoto cewa da zarar ka shiga wannan tashar, mutum yana jin kamar ya shiga cocin Kirista; ƙirar ginin tashar ya samo asali ne daga alamomin addini da fasaha.
Wannan tashar, wacce za a buɗe a matsayin ɗaya daga cikin sabbin tashoshi a cikin hanyar sadarwar sufuri ta jama'a ta babban birnin a ranar 27 ga Oktoba, ta samu tunani da martani da yawa tsakanin ra'ayoyin jama'a da ƙwararru tun lokacin da aka fara gabatar da sunanta.
Your Comment