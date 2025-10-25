ISIS Ta Kai Hare-Haren Ta'addanci 31 A Biranen Raqqa Da Hasakah Siriya

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: shekarar 2025 za ta shaida karuwar ayyuka da hare-haren da sauran kungiyoyin ISIS ke kai wa a yankunan da Sojojin Demokradiyyar Siriya (SDF) ke iko da su a Siriya.
Waɗannan ayyukan sun fi bayyana a Raqqa da Hasakah, inda hare-haren ISIS suka fi yawa - wanda ke nuna cewa ƙungiyar har yanzu tana da ikon motsawa a ɓoye da kuma amfani da duk wani rauni na tsaro don sake tattarawa da aiwatar da hare-haren ba zato ba tsammani.
Duk da fiye da shekaru bakwai da suka shude tun lokacin da ISIS ta rasa ikon mallakar yankuna a waɗannan yankunan, har yanzu tana da ƙarfin soja da tsaro wanda ke ba ta damar aiwatar da ƙananan hare-hare waɗanda ke barazana ga zaman lafiyar yankin.
Hanyoyin kai hare-haren ISIS sun bambanta, daga bama-bamai, kwanton bauna, da kuma kisan gilla. Wannan yanayi ya tabbatar da cewa ba a shafe da ISIS gaba ɗaya ba, sai dai a maimakon haka, tana ci gaba da ƙoƙarinta na ci gaba da rayuwa da tasiri a fagen tsaron Siriya.
A cewar alkaluman da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta fitar, ƙungiyoyin ISIS sun gudanar da ayyukan ta’addanci 31 a lardunan Raqqa da Hasakah tun farkon shekarar 2025.
