Jaridar National Interest Ta Yi Gargaɗi Game Da Bullar "Sabuwar Hizbullah"

Kamfanin dillancin labarain kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: mujallar Amurka mai suna The National Interest ta bayyana shakku game da nasarar shirin Donald Trump na kawo daidaito na dindindin a yankin Gaza, tana mai gargadin cewa shirin zai iya samar da yanayi don bullar ƙungiya ko ƙungiya mai kama da Hizbullah a yankin.
Jaridar ta nuna yiwuwar ɓangarorin su kasa aiwatar da sharuɗɗan yarjejeniyar, musamman tunda gwamnatin Amurka ta mayar da fifikonta zuwa wasu batutuwan ƙasa da ƙasa.
Ta ce: "Wannan yanayi na iya ba wa Hamas damar sake gina kanta a ƙarƙashin wata hukuma ta shari'a, sannan daga baya ta ƙarfafa tsarin soja da na ƙungiya".
A cewar National Interest, Hamas, duk da amincewa da matakan farko na shirin Trump, ta yi adawa da matakin kwance damarar makamai. A cikin wata sanarwa bayan sanarwar tsagaita wuta, ta jaddada cewa: "Duk da haka, ba za mu mika makamanmu ba".
Jaridar ta lura cewa batutuwan iko a yankin Gaza sun kasance babban cikas ga duk wata yarjejeniya ta gaba. Duk da cewa Hamas ta yi ikirarin cewa za ta iya mika wasu makaman kai hari, kamar rokoki, har yanzu ta ki mika makamai masu sauƙi da ake amfani da su don sarrafa cikin gida da kuma danne masu adawa.
A halin yanzu, Hamas tana ƙoƙarin sake tabbatar da ikonta ta hanyar rundunonin sojojin ƙungiyar.
Marubucin ya yi imanin cewa dabarun dogon lokaci na Hamas shine samun wakilci a hukumance a kowace gwamnatin Falasɗinawa ta gaba; wani mataki da zai iya bai wa Hamas, tare da haɗin gwiwar sauran ƙungiyoyin Falasɗinawa, kariya ta siyasa ba tare da barin ikon soja ba.
Nazarin ya kammala da cewa shirin Trump ya haɗa da shawarar kafa "cibiyar gwamnatin wucin gadi wacce ba ta da alaƙa da fasaha da siyasa," amma sakamakon ƙarshe na iya kama da misalin Lebanon kafin yaƙin basasa, inda gwamnati ta kasance tare da rundunar soja mai zaman kanta kamar Hezbollah wacce ke da tasiri mai yawa a wajen tsarin gwamnati na yau da kullun.
