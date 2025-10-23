  1. Home
Hizbullah Ta Shirya Sabon Tsarin Soja Tsaf Don Tunkarar Isra’ila

23 Oktoba 2025 - 20:51
News ID: 1742169
Source: ABNA24
Wata jaridar Lebanon ta rubuta cewa yayin da "Isra'ila" ke buga ƙararrawa game da yaƙi, Hizbullah ta shirya don fafatawa kai tsaye da kwamandojin inuwa da sabon shirin soja; dabarar da dakaru Hizbulla suka dauka wacce ba za a iya sarrafa ta ba.

Kamfanin dillancin labarain kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Lebanon - musamman a tsakiyar yankunan arewacin ƙasar da yammacin Bekaa - ta na fuskantar ƙaruwar hare-hare da tashin hankali da damuwa a cikin 'yan kwanakin nan game da yiwuwar fafatawar soja da Isra’ila; saboda waɗannan yankuna suna fuskantar haɗarin hare-haren Sahyuniyawa.

Dangane da wannan, kafin azuhur a yau, jiragen yaƙin Isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a yankuna da dama a gabas da arewacin Lebanon, kuma sojojin mamaya sun yi iƙirarin cewa sun kai hari kan sansanin Hezbollah da cibiyar samar da makamai masu linzami a yankunan Bekaa da arewacin Lebanon.

