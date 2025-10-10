Isra'ila Ta Ƙi Amincewa Da Sakin Wasu Manyan Kwamandojin Falasdinawa Shida

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cewar rahoton, Tel Aviv na daukar wadannan mutane a matsayin "jajen layi" a kowace yarjejeniyar musayar fursunoni. Yayin da sakin hudu daga cikinsu na daya daga cikin manyan bukatun kungiyar Hamas, gwamnatin Isra'ila ta hana a sake su ta hanyar yin watsi da batunsu.
Sunayen kwamandojin guda shida kamar haka: Marwan al-Barghouthi, Ahmed Saadat, Abbas al-Sayed, Ibrahim Hamed, Abdullah al-Barghouthi da Hassan Salameh.
