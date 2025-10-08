Taliban FM A Taron Taron Mosko: "Ra'ayin Kasashe Game Da Afghanistan Yana Da Kyau Sosai"

A cewar wani rahoto da Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Baiti (amincin Allah ya tabbata a gare su) ya ruwaito:-Amir Khan Muttaqi, mukaddashin ministan harkokin wajen kungiyar Taliban, ya bayyana ra'ayin kasashen da ke halartar taron game da Afganistan a zagaye na 7 na taron "Moscow Format" da aka gudanar a wannan Talata a matsayin "mai matukar kyau".
"Akwai kasashe da idan ana batun hadin gwiwa da Afghanistan, suna ganin kokarin da muke yi na yaki da ta'addanci da muggan kwayoyi".
Kungiyar Taliban ta musanta kasancewar ISIS da wasu kungiyoyi masu dauke da makamai a cikin Afghanistan. Amma babbar hanyar matsalar tsaro ta ta’allaka ne a wajen kasar nan:
Wannan bayani dai na zuwa ne a wani taro da aka gudanar a birnin New York na kasar Amurka inda ministocin harkokin wajen kasashen Rasha, Iran, China da Pakistan suka jaddada cewa kasancewar kungiyoyin 'yan ta'adda a kasar Afganistan barazana ce ga yankin da ma duniya baki daya.
Muhimman hadadfofi na tsarin Moscow Format sune:
Ƙarfafa zaman lafiyar siyasa, tattalin arziki, da tsaro a Afghanistan.
Ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin.
Wanda kasashen Rasha, Indiya, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, da Uzbekistan suka halarta.
