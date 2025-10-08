Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Manema Labarai Karo Takwas Don Nuna Goyon Bayan Ga Yara Da Matasan Falasdinu
Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Manema Labarai Karo Takwas Don Nuna Goyon Bayan Ga Yara Da Matasan Falasdinu
8 Oktoba 2025 - 09:10
News ID: 1736179
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: An gudanar da taron manema labarai na kasa da kasa karo na takwas don nuna goyon baya ga yara da matasa na Palastinu a taron tunawa da shahid Muhammad Al-Durra a ranar Talata 7 ga watan Oktoban shekara ta 2025, tare da halartar Hujjatull Islam Muhammad Hasan Akhtari shugaban kwamitin tallafawa juyin juya halin Musulunci na al'ummar Palastinu a karkashin jagorancin juyin juya halin Musulunci a Majalisar Gudanarwa.
Hoto: Hossein Yarahmadi
Your Comment