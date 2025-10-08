Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron "Iran Hamdel" A Husainiyar Imam Khumaini

8 Oktoba 2025 - 09:26
News ID: 1736185
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: a ranar Talata 7 ga watan Oktoban 2025 ne aka gudanar da taron al’umma mai taken "Iran Hamdel", wanda ke ba da labarin irin tallafin al'ummar Iran tun daga kan coronavirus zuwa guguwar Al-Aqsa da kuma yakin kwanaki 12 da Isra’ila a ranar Talata tare da halartar iyalan shahidai da masu gwagwarmayar jihadi a Husainiyyar Imam Khumaini (R) Hoto: Shafin Jagora
