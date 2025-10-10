Afganistan: Kabul Na Zargin Pakistan Da Keta Hurumin Kasarta

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbayt {As} –ABNA- ya habarta cewa: A Kabul, Afghanistan – Fashe-fashe masu karfi sun afku a babban birnin kasar Afghanistan da kuma gabashin lardin Pakistan a yammacin ranar Alhamis, in ji ma'aikatar tsaron Taliban a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a. Da farko mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya bayyana lamarin a birnin Kabul a matsayin wani lamari da ake gudanar da bincike ba tare da tabbatar da asarar rayuka ko jikkata ba. To sai dai kuma a yau Juma'a, jami'an Afghanistan sun nuna yatsa kai tsaye ga Pakistan, suna masu yin Allah wadai da abin da suka kira "aiki mai tayar da hankali, da tashin hankali da ba a taba ganin irinsa ba" a tarihin dangantakar kasashen biyu.
Pakistan ba ta tabbatar ko musanta hannu a hare-haren ba. Sai dai kakakin rundunar sojin kasar Janar Ahmad Sharif Chaudhry ya bayyana a yayin wani taron manema labarai a birnin Peshawar cewa, kasar Afghanistan ta kasance cibiyar ayyukan ta'addanci a kasar Pakistan, yana mai jaddada cewa, ana daukar dukkan matakan da suka dace domin kare tsaron kasar. Majiyoyin tsaron Pakistan sun yi nuni da cewa an kai hari kan motar Noor Wali Mehsud, shugaban kungiyar Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a Kabul, duk da cewa wani faifan sauti da ba a tantance ba da aka danganta ga Mehsud yana ikirarin yana cikin koshin lafiya a cikin yankin Pakistan.
Wadannan al'amura dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin kasashen biyu. Pakistan na zargin gwamnatin Taliban da ke kan karagar mulki tun watan Agustan 2021, da baiwa 'yan ta'addar TTP da alhakin kai hare-hare a kan iyakarta da ke arewa maso yammacin kasar, inda aka kashe sojojin Pakistan akalla 11 a fadan da ke kusa da kan iyaka ranar Juma'a. A nata bangaren, Kabul ta musanta wadannan zarge-zargen, ta kuma yi gargadin cewa duk wani tashin hankali zai haifar da "sakamako" da ake dangantawa da sojojin Pakistan.
A daya bangaren kuma, ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi ya fara wata ziyarar aiki a Indiya a ranar Alhamis, wadda ita ce ta farko tun bayan da Taliban ta karbi mulki. Ya ba da sanarwar sake bude ofishin jakadancin Indiya a Kabul, wani mataki na daidaita huldar diflomasiyya ba tare da amincewa da gwamnatin a hukumance ba. A cewar Pearl Pandya, wani manazarci mai kula da ayyukan samar da zaman lafiya da kuma bayanan abubuwan da suka faru, tashe-tashen hankula da ke kara ta'azzara, tare da tashe-tashen hankula sama da 600 da ake dangantawa da kungiyar Taliban ta Pakistan a cikin shekarar da ta gabata, na dagula kokarin hadin gwiwar yankin.
Duk da yunƙurin da aka yi a baya na kwantar da tarzoma, kamar ziyarar da mataimakin firaministan Pakistan Ishaq Dar ya yi a Kabul tare da shiga tsakani na China a watan Afrilu, tashin hankalin kan iyaka bai ragu ba.
