Ben-Guer: Idan Da Ni Ne Firayim Minista, Da Na Kama Mahmoud Abbas Nan Take

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: Ministan tsaron cikin gidan kasar Isra'ila Itamar Ben-Gvir ya sanar a yammacin jiya Lahadi a wata hira da ya yi da kafar yada labarai ta "Isra'ila 24" cewa idan har shi ne firaministan kasar nan take za ta kama Mahmoud Abbas shugaban hukumar Palasdinawa.
An yi wadannan kalamai ne a matsayin martani ga matakin da kasashen Birtaniya, Canada, Australia da Portugal suka dauka na amincewa da kasar Falasdinu; matakin da ya faru a wannan rana kuma yana tare da martani mai karfi daga jami'an Isra'ila.
Ben-Guer, shugaban jam'iyyar Yahudawa masu tsattsauran ra'ayi, ya ce: "Ba za mu dauki wani mataki kan PA ba, yayin da suke yin duk abin da suka ga dama".
Da aka tambaye shi ko wane mataki ya kamata mu dauka a cikin wannan yanayi, sai ya ce: "Ya kamata mu rusa wannan hukuma, idan da ni ne firayim minista, zan ba da umarnin a kama Mahmoud Abbas a yanzu, domin a ra'ayinmu yana aiwatar da ta'addancin kasa da kasa kan Isra'ila".
Yana da kyau a lura cewa jami’an Isra’ila sun yi iƙirarin cewa ayyukan diflomasiyya na Falasɗinawa a cibiyoyi na ƙasa da ƙasa kamar Kotun Hukunta Manyan Laifukan Duniya, Kotun Duniya, da Majalisar Ɗinkin Duniya, wani nau’i ne na “ta’addancin lasa da kasa”.
