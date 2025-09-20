Sojojin Isra’ila Sun Gudanar Da Kame Mai Yawa A Yammacin Gabar Kogin Jordan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: A Khalil, sojojin mamaya sun kai farmaki a yankin Dahr da ke garin Beit Ummar da ke arewacin karamar hukumar, tare da kame dukkanin matasan da suka tsare a wani farmaki da suka kai a gidajen iyalan Abu Maria, Arar, Awad, Bahr, Zaqeq, da Muqbil.
Majiyoyin cikin gida sun ruwaito cewa sojoji sun daure fursunonin tare da mayar da daya daga cikin gidajen da ke garin zuwa wurin bincike, yayin da rahotanni ke cewa adadin wadanda ake tsare da su a wurin ya kai kimanin mutane talatin. Dakarun mamaya sun kuma kai wani kame a kauyukan Raboud da Abu al-Asja dake kudancin Dura.
A birnin Nablus, sojojin mamaya sun kame mahaifin mutumin da ake nema ruwa a jallo Ahmed Jibril daga sansanin 'yan gudun hijira na al-Ain, a kokarin tursasa masa ya mika wuya. Sun kuma kama matashin Muhammad al-Mabrouk a birnin.
A Jenin, sojojin mamaya sun kaddamar da wani farmaki a garin Ya'bad, inda suka tsare 'yan kasar daga Qabha, Abu Tabikh, Hamarsheh, Abu Bakr, Badarna, Turkman, Atatreh, Ja'ab, Kilani, da kuma iyalan Abbadi, kafin su sake su bayan an kwashe sa'o'i ana bincike a filin.
A Qalqilya, dakarun mamaya sun kai farmaki garin Hajja tare da kame wasu mutane shida bayan sun kai samame tare da bincike gidajensu ciki har da shugaban karamar hukumar.
