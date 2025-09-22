  1. Home
Isra’ila Ta Kai Hare-Hare Ta Sama Da Kasa A  Zirin Gaza A Safiyar yau

22 Satumba 2025 - 11:43
Jiragen yaki na sojojin mamaya na Isra'ila sun kaddamar da munanan hare-hare a sassa daban-daban na zirin  gaza a safiyar yau Litinin.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: Jiragen yakin haramtacciyar kasar Isra'ila sun kai hari a yankunan kudancin birnin Gaza da kuma tsakiyar Khan Yunis da ke kudancin zirin Gaza. A sa'i daya kuma, sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a arewacin sansanin Al-Shati da ke yammacin birnin Gaza da yankunan gabashin birnin ciki har da kewayen mahadar Shuja'iyah.

A arewa maso yammacin Gaza sojojin mamaya sun tayar da wasu motoci masu sulke tare da tayar da bama-bamai a unguwar Sheikh Radwan tare da gudanar da ayyukan lalata da dama a wannan yanki da kuma kan titin Al-Jala. Akwai kuma rahotannin fashewar wasu bamabamai da aka jefa a unguwar Tel Al-Hawwi da ke kudu maso yammacin birnin Gaza.

