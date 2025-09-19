  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Afrika

Malamin Burkina Faso: Ya Kamata Duniyar Musulunci Ta Yi Koyi Da Iran Game Da Falasdinu

19 Satumba 2025 - 16:08
News ID: 1728724
Source: ABNA24
Malamin Burkina Faso: Ya Kamata Duniyar Musulunci Ta Yi Koyi Da Iran Game Da Falasdinu

Wani malami mai nazari a Burkina Faso ya jaddada cewa: Idan dukkanin musulmi kamar Iran suka dauki matakin karshe da yanke shawara (don 'yantar da Falasdinu), to za a cimma wannan buri. Iran abin koyi ce ga dukkan musulmi da 'yantattun mutane a duniya, ya kamata mu yi koyi da ita.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Abdullahi WDrago wani malamin addinin musulunci kuma mai nazari daga kasar Burkina Faso ta Afirka ya shaida wa Tasnim kan hanyoyin samun hadin kan musulmi a tsakanin al'ummar musulmi cewa: Dangane da hadin kan al'ummar musulmi, Allah a cikin Alkur'ani mai girma ya umarci musulmi da su hada kai da hadin kai da kaucewa rarrabuwar kawuna, kuma Annabi Muhammad (SAW) ya umarci musulmi da su hada kai da juna.

Hadin kai a baki, hadin kai a darajoji, hadin kai a yanke hukunci da komai, Musulunci shi ne addinin hadin kai. Me yasa? Domin misali Allah ya fifita sallar jam’i akan sallar mutum guda. Allah ya sanya azumtar wata kebantacce domin kowa ya yi azumi a cikin wata. Ko kuma misali sallar juma'a ta wajaba akan musulmi su taru a babban wuri a ranar juma'a su yi wannan farilla. Lokacin Hajji wata alama ce ta hadin kai da ibadar gamayya da Allah ya wajabta. Duk wannan yana nuna cewa Musulunci ya ba da muhimmanci ga hadin kai.

Your Comment

You are replying to: .
captcha