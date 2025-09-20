Iran Ta Kaiwa Rasha Injinan Turbin Guda 40

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: Tarayyar Turai ta matsa wa Moscow lamba ta hanyar kakaba takunkumin sayar da wasu sassa, amma bayan shekara guda, Iran ta sanya hannu kan wata yarjejeniya ba zato ba tsammani na sayar da injinan iskar gas 40 ga Rasha, lamarin da ya canza daidaiton makamashi a Eurasia.
Yarjejeniyar ba wai kawai ta ƙunshi matsalar makamashi na Kremlin ba ne, har ma ta gabatar da Tehran a matsayin wata sabuwar yar wasa a gasar geopolitical tsakanin kasashen Yamma da Rasha.
Iran ta isar da injin sarrafa iskar gas na farko MGT-70 zuwa kasar Rasha, a wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar (2022) na fitar da injinan iskar gas guda 40 zuwa Rasha. Isar da kayayyaki ya haɗa da injin injin inji, janareta, kayan lantarki, na’urar sarrafawa da gyaran injin jirgin sama.
Turbine MGT-70 wani sabon sigar injin turbine ne nau’in V94.2, wanda karfinsa ya karu daga 157 MW zuwa 185 da 190 MW a cikin nau’ikan ci gaba na MGT-70(3) da MGT-70(4), kuma ingancinsu ya kai kashi 36.4% da 36.5%, bi da bi.
Your Comment