Masu Fafutukar Kyamar Yaki A Japan Sun Hallara A Mako Na 100 Don Goyon Bayan Falasdinu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: an fara gudanar da gangamin na mako-mako na kungiyar ne a watan Oktoban shekarar 2023 kuma ana gudanar da shi duk daren ranar Talata. An kafa zanga-zangar ne bayan fara fara yaki tsakanin sojojin Isra'ila da kungiyar Hamas a ranar 7 ga Oktoba, 2023, kuma wasu 'yan kasar ne suka kaddamar da zanga-zangar, ciki har da wani mai kera magunguna mai suna Akiko Nakachi, mai shekaru 53.
Masu zanga-zangar na taruwa a kowane mako da karfe 6 na yamma kusa da tsakiyar tashar Kanazawa suna sanar da sakon yaki da ta'addanci a yayin da suke rike da alluna irin su "A dakatar da bude wuta nan da nan" da "Yanci ga Falasdinu." A mako na 100, mutane takwas sun fito kan tituna, inda wasu masu wucewa suka shiga, inda suka aike da sakon nuna goyon baya da addu'ar samun zaman lafiya.
Daya daga cikin mahalarta taron, Shinae Hanamura, mai shekaru 49, wanda ya zo daga birnin Shika, ya ce, "Abu ne mai muhimmanci mu dauki mataki domin son samar da zaman lafiya da isar da sakonmu".
Sama da mutane 63,000 ne rahotanni suka yi shahada a Gaza, da yawa daga cikin su sakamakon rashin abinci mai gina jiki. Nakachi ya ce taron ba wai kawai wurin zanga-zangar ba ne, har ma wurin musayar bayanai ne da kuma shirin daukar mataki na gaba, ya kara da cewa, "Ina son ci gaba da gudanar da ayyukanmu har sai mun tabbatar da cewa zaman lafiya zai dawo ya Falasdinu".
Fafutukar al'umma ta nuna cewa ko da kananan kungiyoyi a kananan garuruwan Japan za su iya, ta hanyar ci gaba da ayyukansu, su bayyana ra'ayoyinsu kan batutuwan kasa da kasa da kuma wayar da kan jama'a game da rikicin Gaza.
