Atbatul Sayyid Abbas Ya Shirya Bikin Taklifi Ga 'Yan Mata 2,000 A Pakistan + Hotuna

Atbatul Sayyid Abbas (A) ya gudanar da bikin ba Taklifi ga 'yan mata 2,000 a Pakistan a matsayin wani ɓangare na zagaye na uku na bikin (Fatimatuz-Zahra -As - Tafarkin Ceto).

16 Disamba 2025 - 10:26
News ID: 1762416
Source: ABNA24

Kamfanin Dillancin Labarai na AhlulBayt: Atbatul-Abbas (A) ya gudanar da bikin ba Taklifi ga 'yan mata 2,000 a Pakistan a matsayin wani ɓangare na zagaye na uku na bikin (Fatimatuz-Zahra -As - Tafarkin Ceto).

Shugaban tawagar Atbatul Abbasiyya Mai Tsarki a Pakistan kuma darektan ofishin Babban Jami'insa, Malam Jawad Al-Hasnawi, ya ce: "Atbatul Abbasiyya Mai Tsarki ta shirya bikin ga 'yan mata 2,000 waɗanda suka kai shekarun yin ibada a Pakistan, a matsayin wani ɓangare na kammala ayyukan kwana na uku na bikin shekara-shekara na uku da aka gudanar don murnar zagayowar ranar haihuwar Sayyidah Fatimatuz-Zahra (amincin Allah ya tabbata a gare ta)".

