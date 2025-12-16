Iran: An Ƙarfafa Garkuwar Tsaron Samaniya A Matakin Karshe

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya kawo maku rahoton cewa: Manjo Janar Sayyid Abdurrahman Mousawi, Babban Hafsan Sojojin Iran, ya ce a lokacin ziyarar da ya kai hedikwatar Tsaron Sama ta Khatamul-Anbiya: "Yau dama ce a gare mu mu haɗu da abokan aikinmu a cikin sojojin tsaron sama da kuma sake duba ƙoƙarinsu da kuma aikin da ake yi don haɓaka ƙarfin tsaron sararin samaniyar ƙasar." Da yake jaddada buƙatar ƙara ƙarfafa ƙarfin tsaron sararin samaniyar ƙasar, ya bayyana cewa, "Inganta ƙarfin tsaron sararin samaniyar Jamhuriyar Musulunci ta Iran babban fifiko ne ga ƙasar". Ya ci gaba da cewa, "Abokan aikinmu a fannin tsaron sararin samaniya sun ɗauki matakai masu mahimmanci kuma abin yabo ne a cikin 'yan watannin nan don haɓaka ƙarfin tsaron sararin samaniyar ƙasar da sadaukarwa ta gaske, sallamawa, ilimi, ƙwarewa, ƙwarewa, da kuma babban ƙarfin halin jajirtacewa". Babban Hafsan Sojojin ya kara da cewa, "Dangane da shirye-shiryen da aka gudanar a fagen tsaron sama a duk fadin kasar, za a iya cewa karfafa karfin tsaron sama yana ci gaba da kyau, kuma wannan ya faru ne sakamakon aiki tukuru da himma na abokan aikinmu a tsarin tsaron samaniya". Ya ce, "Wannan ci gaba ya samo asali ne daga hadin gwiwa tsakanin masana kimiyya, masu bincike, kwamandoji, kamfanoni masu ilimi, masana'antun tsaro, sojoji, da cibiyoyin jihadi masu dogaro da kansu na rundunar kare juyin juya halin Musulunci".
Ana Karfafa Garkuwar Tsaron Samaniya
Manjo Janar Mousawi ya ce, "Muna gode musu duka kuma muna fatan hedkwatar tsaron sama za ta yi nasara wajen cimma burinta, da kuma hanyar da take fuskanta da kuma ayyukan da aka ba ta." Babban Hafsan Sojojin Iran ya bayyana cewa, "Sojojin tsaron sama na Sojojin Iran da Rundunar kare juyin juya halin Musulunci suna da karfi, abin dogaro ne masu daraja, kuma za su iya taimakawa Hedikwatar Tsaron Sama wajen samar da sabbin dabaru da manufofi". Waɗannan rundunonin, tare da sauran rundunonin sojoji masu aiki da alhakin hakan, suna taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka kwarewa da inganci wajen amfani da ma'aikata masu jajircewa, jarumtaka, da ƙwarewa, da kuma nasarar magance barazanar tsaro.
