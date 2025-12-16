Sayyid Zakzaky H: Babu Wata Gwamnati Da Za Ta Iya Rusa Akidar Da Ta Samo Asali Daga Adalci Da Gaskiya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A ranar Lahadi, Harkar Musulunci a Najeriya, karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaky H, ta yi tarukan cika shekaru 10 da Kisan kiyashin Zariya na 2015. A lokacin wannan kisan gillar, Sojojin Najeriya sun kashe Musulmai 'yan Shi'a sama da 1,000 marasa kariya, suna masu aiki bisa umarnin Shugaban Kasa Muhammadu Buhari na wancan lokacin da Gwamnan Jihar Kaduna Nasiru Elrufai La.
Kisan Zariya ya kasance wani mummunan lamari a tarihin Najeriya, wanda ke wakiltar tashin hankalin da gwamnati ke jagoranta kan 'yan kasa masu zaman lafiya. Kungiyoyin kare hakkin dan adam kamar Amnesty International da Hukumar Kare Hakkin Dan Adam ta Musulunci (IHRC) suna ci gaba da Allah wadai da kisan gillar.
Kisan, wanda ya faru tsakanin 12 da 15 ga Disamba, 2015, ya samo asali ne daga ikirarin karya da ke cewa al'ummar Shi'a sun yi yunkurin kashe Babban Hafsan Soja, Laftanar Janar Yusuf Tukur Buratai. Sakamakon abin da ya biyo baya ba wai kawai ya nuna bakin ciki da ya mamaya ba, har ma da rawar da gwamnati ke takawa wajen boye wannan ta'asar.
Fasto Methosola Ndoma, wani shugaban Kirista mai girmamawa, ya bayyana mamakinsa game da ayyukan gwamnati, yana mai tabbatar da cewa babu wani dalili na kisan gillar da aka yi wa Musulmai 'yan Shi'a. Ya jaddada cewa gwagwarmayar Harkar Musulunci, duk da kokarin danne ta sai tana samun goyon bayan Allah.
Sheikh Ibrahim Zakzaky, a jawabinsa na rufewa, ya sake jaddada halin zaman lafiya na Harkar Musulunci. Ya jaddada cewa kungiyar tana karkashin jagorancin gaskiya da hankali maimakon karfi, yana mai bayyana cewa babu wata gwamnati da za ta iya rusa akidar da ta samo asali daga adalci da gaskiya.
Your Comment