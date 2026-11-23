Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jaridar ta ce a wannan shekara kuma an rubuta kisan kai 5 na 'yan sanda da kisa kai 6 tsakanin waɗanda ke jinya a sashin sake gyaruwa na ma'aikatar tsaro, wasu daga cikinsu nakasassun soji ne da suka sami raunin tunani a yaƙe-yaƙen da suka gabata.
Bayanan sun nuna ci gaba da ƙaruwa tun 7 ga Oktoba 2023: matsakaicin kisan kai a shekaru goma kafin yaƙin ya kasance 12 a shekara, sannan ya ƙaru zuwa 7 a watannin ƙarshe na 2023, 21 a 2024, 22 a 2025, har zuwa mafi munin da aka rubuta a 2026 duk da raguwar yawan sojojin da ake ɗauka a yanzu idan aka kwatanta da farkon yaƙin.
Haaretz ta yi nuni da cewa bayanan sojin suna ba da bayanin wani ɓangare kawai domin ba su haɗa da sojojin da ke wajen aikin soji ba. Duk da cewa sojin sun fallasa a ƙarshen 2025 kisan kai 15 na waɗanda aka sallama tun farkon yaƙin, al'amuran wannan shekara (17) suna nuni da haihuwa mai tsanani, wanda wani hafsa a sashin ƙarfin ɗan adam ya tabbatar da shi yana cewa: "Sojoji suna komawa gidajensu suna fama da damuwa ta tunani, kuma ba sa samun iya biyan buƙatunsu."
A nasa ɓangare, shugaban cibiyar binciken kisan kai a Jami'ar Haifa, Yossi Levi Belz, ya yi gargaɗi cewa "wannan yaƙin wani lamari ne da ba a taɓa gani ba ta fuskar gajiyar tunanin sojoji," yana mai tabbatar da cewa "kasancewar soja, da sojan ajiya, a shekarar 2026 da bayanta, yana nufin kana cikin rukuni mai haɗari," ya soki dagewar cibiyar soji kan raba al'amuran kisan kai da sakamakon yaƙin.
Bincike ya kuma fallasa kisan kai na mayaƙa a rundunonin kwararrun fitattu kamar "Shaldag," da hafsoshi manyan muƙamai a rundunoni daban-daban kamar rundunar "Yoav," a tsakiyar shaidun sojoji da suka tabbatar da raguwar kasancewar hafsoshin lafiyar tunani a fagen daga, har ma bayan yaƙe-yaƙen da aka sami waɗanda suka ji rauni a kudancin Lebanon, da rage kwanakin sake gyaruwar tunani ga sojojin ajiya.
Jaridar ta kuma bayyana cewa sojin Isra'ila, saboda ƙaruwar ƙarancin ƙarfin ɗan adam, ya ci gaba da ɗaukar mutanen da aka riga aka yi wa rijista a matsayin masu raunin tunani a ma'aikatar tsaro ba tare da tantance cancantarsu ba, a lokacin da kwamandojin soji suka shiga matsin lamba da barazanar kamu don hana su samun maganin tunani.
Shugaban dandalin "Almas Ma'aracha," Nadav Weirsh, ya zargi cibiyar soji da siyasa da nuna kamar babu abin da ya faru da raunana tsarin tallafin tunani, inda ya bar sojoji "su kaɗai tare da munanan abubuwan da suka gani kuma suka rayu da su," a lokacin da sojin a martaninsa suka ce kalmar "baƙin ciki," suna masu kore raguwar kasancewar hafsoshin lafiyar tunani kuma suka sanar da buɗe bincike na cikin gida a kowace harka.
……………………..
Ra'ayinka