Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata babbar gobara a babbar kasuwa ta garin Potiskum a jihar Yobe ta Najeriya, ta cinye wani masallaci da shaguna da rumfuna na wucin gadi 60. Wannan lamarin ya faru ne da sanyin safiyar Lahadi, misalin ƙarfe 2 na safe, a yankin kasuwar magungunan gargajiya.
Yusuf Ali, mai magana da yawun hedkwatar 'yan sandan jihar Yobe, ya bayyana cewa bayan samun rahoton faruwar gobara daga shugaban kasuwar magungunan gargajiya ta Potiskum, an tura dakarun 'yan sanda nan take zuwa wurin kuma an kira masu kashe gobara don shawo kan gobarar.
A cewarsa, tare da haɗin gwiwar sojojin agaji da masu kashe gobara, an shawo kan gobarar. Binciken farko ya nuna cewa baya ga masallacin, shaguna da rumfuna na wucin gadi 60 waɗanda galibi wuraren ayyukan masu sayar da magungunan gargajiya ne, tare da kusan injunan niƙa guda biyar sun lalace a wannan lamarin.
Mai magana da yawun 'yan sandan Yobe ya nanata cewa wannan gobarar ba ta haifar da mutuwa ko jikkatar koda mutum daya ba. Har yanzu ba a san dalilin faruwar lamarin ba kuma ana ci gaba da kimanta girman asarar kuɗi. 'Yan sanda na ci gaba da bincikensu don fito da sassan da dalilan wannan lamarin.
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