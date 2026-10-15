Zelensky Ya Yi Barazanar Sake Fara Hare-Hare Kan Wuraren Mai Na Rasha, Yana Neman Karin Makamai Masu Linzami Na Patriot

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin wata tattaunawa da jaridar Financial Times da aka wallafa a yau ya ce Kiev za ta sake fara hare-hare kan wuraren matatun mai na Rasha.
Zelensky a cikin tattaunawa da jaridar ya ce: "Takunkumin da aka sanya kan hare-hare kan matatun mai ya ƙare, yanzu wannan al'amari ya ƙare."
Shugaban Ukraine a cikin wannan tattaunawa ya kuma soki yunkurin Washington na kulla yarjejeniyar kasuwanci da Rasha da kuma yabon da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin.
A cikin sabon tashin hankali tsakanin Trump da Zelensky, shugaban Amurka ranar Asabar ya nemi a maye gurbin shugaban Ukraine kuma ya soki hare-haren Kiev kan ababen more rayuwar mai na Rasha.
Waɗannan maganganun Trump sun bayyana ne kwana ɗaya bayan sanarwar yarjejeniyar samun Mai daga Rasha. Yarjejeniyar da nufin rage matsin lamba na ƙaruwar farashin man fetur, wanda ya ƙaru sosai tun farkon yaƙin Amurka kan Iran a watan Fabrairu.
Zelensky a baya a cikin wata saƙo a dandalin sada zumunta na X ya bayyana cewa bayan sanarwar Trump na dakatar da bude wuta a fannin makamashi, Ukraine ta dakatar da hare-hare kan wuraren matatun mai da sauran ababen more rayuwar makamashi na Rasha na kwanaki biyu.
Zelensky ya gaya wa Financial Times cewa a cikin wannan lokaci sojojin Ukraine sun daina samun gargaɗin da Amurka ke bayarwa a baya kan hare-haren makamai masu linzami na ballistic na Rasha. A lokaci guda kuma saurin tsarin sadarwar tauraron ɗan adam na Starlink a duk faɗin Ukraine ya ragu, abin da ya shafi ayyukan soji a fagen gaba da hare-hare daga matsakaicin nisa kan wuraren sojin Rasha.
Barazanar Amurka Na Dakatar da Musayar Bayanan Leƙen Asiri
Zelensky ya ce jami'an sojin Ukraine sun sami gargaɗi daga takwarorinsu na Amurka cewa idan ba a dakatar da hare-hare kan ababen more rayuwar makamashi na Rasha ba, Washington za ta dakatar da musayar bayanan leƙen asiri da Kiev.
A cewarsa, daga baya an gaya wa ɓangaren Ukraine cewa wannan yanayi ya samo asali ne daga wata matsala ta fasaha, amma Zelensky bai yarda da wannan bayanin ba. Ya kuma ƙi yiwuwar cewa rikicewar tsarin tauraron ɗan adam na Starlink sakamakon wata matsala ta fasaha ne.
Zelensky ya ce: "Duk wannan ya faru ne bisa ga son rai da nufinsu."
Bisa ga Financial Times, lokacin da aka tambayi Zelensky ko a shirye yake ya dakatar da hare-hare kan ababen more rayuwar makamashi na Rasha don inganta dangantaka da Fadar White House, ya ce zai yi hakan ne kawai idan a madadin haka an samar da ƙarin makamai masu linzami na tsarin kariya sama na Patriot da Amurka ta kera.
Ya ɗauki samar da waɗannan makamai masu linzami a matsayin mafi ƙarancin rangwanci da za a karɓa don dakatar da hare-haren.
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